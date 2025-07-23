Новый трейлер Pokemon Legends: Z-A показал боевую систему и сюжет

Компания Pokémon представила свежий трейлер Pokemon Legends: Z-A — и похоже, нас ждёт один из самых амбициозных проектов серии. Игра перенесёт игроков в преобразованный мегаполис Люмоз, где люди и покемоны живут бок о бок. Новый подход к геймплею, улучшенная графика и динамичные бои обещают революцию в жанре.

Город Люмоз станет центром приключения. Днём здесь можно исследовать улицы, природу и ловить покемонов, а ночью — участвовать в турнире Z-A Royale. Игрок сможет кастомизировать героя, выбрать фракцию MZ и наслаждаться жизнью в живом, дышащем мире.

Покемоны Чикорита, Тепиг и Тотодайл откроют путь в историю. Сюжет развернётся вокруг загадочной угрозы, из-за которой некоторые покемоны становятся опасными и выходят из-под контроля.

Боевая система — больше не пошаговая: теперь тренеры и покемоны двигаются в реальном времени, а атаки выбираются на лету. Возвращаются и мегаэволюции, включая новую форму Dragonite.

Релиз Pokémon Legends: Z-A состоится 16 октября 2025 года на Nintendo Switch и Switch 2. Обладатели оригинальной консоли смогут купить платное обновление.