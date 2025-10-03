Обзорный трейлер Pokemon Legends: Z-A раскрывает ключевые особенности игры

До выхода Pokemon Legends: Z-A остаётся всего две недели, и Nintendo подготовила свежий трейлер для версии Switch 2, раскрывающий ключевые особенности игры. В нём демонстрируются механика сражений, режим Z-A Royale, необычный Hotel Z и знакомство с новыми персонажами.

Сюжет переносит игроков в город Люмиос региона Калос, где предстоит выступить в роли тренера-новичка. Однако мирное сосуществование людей и покемонов оказывается под угрозой: в городе появились таинственные мегаэволюционировавшие покемоны-изгои. Одновременно с этим популярность набирает Z-A Royale — ночной турнир, победитель которого получает право исполнить любое желание. Подозрительная слава арены заставляет игрока вместе с обитателями Hotel Z вести собственное расследование, формируя команду MZ.

Помимо сюжетных событий, игра предложит онлайн-сражения, включая обновлённые Link Battles. Версия для Nintendo Switch 2 отличается улучшенным разрешением и стабильной частотой кадров, а владельцы оригинала смогут обновить игру за доплату.

Pokemon Legends: Z-A выходит уже 16 октября на Nintendo Switch и Switch 2, обещая стать одной из самых насыщенных и загадочных частей серии.