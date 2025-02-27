Pokemon Legends: Z-A выйдет на Nintendo Switch в конце 2025 года, показано новое видео игрового процесса

Показанный во время сегодняшней презентации Pokémon Presents, трейлер дает краткий обзор игры с открытым миром, одновременно подтверждая ее релиз в конце 2025 года на оригинальной Nintendo Switch. Учитывая окно релиза, обновленная версия, использующая возможности Nintendo Switch 2, не была бы удивительной.

Помимо нового трейлера, сегодняшняя презентация Pokémon Presents также включала расширенный обзор Pokémon Legends: Z-A, подтверждающий появление новичков — Чикориты, Тепига и Тотодайла, новые боевые возможности, возвращение Мегаэволюции и Дикие зоны в городе Люмоиз, которые предложат совершенно иной опыт ловли покемонов по сравнению с другими играми серии.

Сегодняшняя презентация Pokémon Presents была сосредоточена не только на предстоящей Pokémon Legends: Z-A, поскольку другая игра под названием Pokémon Champions находится в разработке для Nintendo Switch, iOS и Android.

Судя по трейлеру-презентации и информации, представленной сегодня, эта игра, похоже, станет следующим этапом эволюции серии Pokémon Stadium, поскольку это будет основная игра, сосредоточенная на сражениях, дополненная поддержкой Pokémon HOME, что предполагает, что все покемоны на сегодняшний день должны поддерживаться.

Pokémon Legends: Z-A выйдет в конце 2025 года на Nintendo Switch по всему миру, а окно релиза Pokémon Champions еще не подтверждено.