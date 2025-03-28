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Pokemon Legends: Z-A 2025 г.
Ролевая
7.4 18 оценок

Представлен новый геймплейный трейлер Pokemon Legends: Z-A

butcher69 butcher69

The Pokemon Company и Game Freak представили новые кадры и подробности о Pokemon Legends: Z-A, включая динамичное соревнование Z-A Royale.

С наступлением ночи в Лумиоза-Сити активируется боевая зона, окружённая голографическими границами. Тренеры сражаются с заката до рассвета, начиная с ранга Z и продвигаясь вверх, чтобы достичь ранга А. Только сильнейшие смогут дойти до вершины, а победители получат возможность исполнить внутриигровое желание.

Во время турнира игроки встретят конкурентов и союзников, таких как Урбен и Тауни, которые будут проверять их навыки.

нём тренеры могут исследовать дикие зоны, ловить покемонов и тренировать команды. Ночью начинается турнир, где важны тактика и стратегия. Иногда неожиданная атака может дать преимущество, а иногда потребуется отступление перед сильными противниками.

Pokemon Legends: Z-A выйдет на Switch в конце 2025 года.

-3
4
Pokemon Legends: Z-A
2025 г.
Комментарии: 4
Ваш комментарий
-zotik-

Ну выглядит не плохо. Жаль опять русского не будет(

1
jax baron

легенды ZV

0
Esuguy

Последние игры в серии откровенный мусор, к большому сожалению. Была надежда, что хотя бы в этой части что-то измениться, но демонстрация геймплея окончательно отрезвила.

0
RomkaNeVeR1N

Всё равно не превзойдут Palworld, за столько лет владения франшизой не сделали масштабной красивой и интересной игры. А у Pocket Pair с первого раза зашло именно то, что хотели фанаты. Так на них ещё и с судебными исками кинулись, нет в мире справедливости и не будет...

0