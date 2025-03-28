Представлен новый геймплейный трейлер Pokemon Legends: Z-A

The Pokemon Company и Game Freak представили новые кадры и подробности о Pokemon Legends: Z-A, включая динамичное соревнование Z-A Royale.

С наступлением ночи в Лумиоза-Сити активируется боевая зона, окружённая голографическими границами. Тренеры сражаются с заката до рассвета, начиная с ранга Z и продвигаясь вверх, чтобы достичь ранга А. Только сильнейшие смогут дойти до вершины, а победители получат возможность исполнить внутриигровое желание.

Во время турнира игроки встретят конкурентов и союзников, таких как Урбен и Тауни, которые будут проверять их навыки.

нём тренеры могут исследовать дикие зоны, ловить покемонов и тренировать команды. Ночью начинается турнир, где важны тактика и стратегия. Иногда неожиданная атака может дать преимущество, а иногда потребуется отступление перед сильными противниками.

Pokemon Legends: Z-A выйдет на Switch в конце 2025 года.