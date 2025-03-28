Представлен новый геймплейный трейлер Pokemon Legends: Z-A

The Pokemon Company и Game Freak представили новые кадры и подробности о Pokemon Legends: Z-A, включая динамичное соревнование Z-A Royale.
С наступлением ночи в Лумиоза-Сити активируется боевая зона, окружённая голографическими границами. Тренеры сражаются с заката до рассвета, начиная с ранга Z и продвигаясь вверх, чтобы достичь ранга А. Только сильнейшие смогут дойти до вершины, а победители получат возможность исполнить внутриигровое желание.
Во время турнира игроки встретят конкурентов и союзников, таких как Урбен и Тауни, которые будут проверять их навыки.
нём тренеры могут исследовать дикие зоны, ловить покемонов и тренировать команды. Ночью начинается турнир, где важны тактика и стратегия. Иногда неожиданная атака может дать преимущество, а иногда потребуется отступление перед сильными противниками.
Pokemon Legends: Z-A выйдет на Switch в конце 2025 года.
Ну выглядит не плохо. Жаль опять русского не будет(
легенды ZV
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