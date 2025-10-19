Рейтинг Pokemon Legends: Z-A на платформе Metacritic сейчас составляет всего 4,3

После серии утечек Nintendo выпустила Pokémon Legends: ZA, прямое продолжение экспериментальной игры 2022 года Pokémon Legends: Arceus. Однако, несмотря на ожидания, игра не получила особого отклика от фанатов и прессы. Это не первый раз, когда крупная игра Nintendo получает негативные отзывы. Ранее с подобной ситуацией сталкивались такие крупные релизы, как Zelda: Tears of the Kingdom.

Многие выразили разочарование игрой, и на Metacritic она подвергается критике. Рейтинг игры составляет всего 4,3, из почти 400 обзоров около 60% крайне негативные, а 10% — смешанные.

Некоторые пользователи оценили игру на 0/10 и 1/10, отметив низкое качество текстур в Pokémon Legends: ZA. Они сравнивают игру с мобильными бесплатными играми, которые часто обеспечивают лучшее качество. Другие критикуют цену Nintendo в 70 долларов, считая, что игровой процесс не оправдывает запрашиваемую цену.

Мы заслуживаем лучшего. 70 долларов за игру, в которой текстуры хуже, чем в играх для PS2?

Другие критические замечания касаются плохих моделей и отсутствия анимации NPC. Отсутствие озвучки также стало одним из главных поводов для споров в соцсетях вокруг Pokémon Legends: ZA.

Многие фанаты утверждают, что пришло время серии выйти за рамки Game Boy и предложить более качественный игровой опыт. Это не первый раз, когда крупная игра Nintendo получает негативные отзывы, но фанаты надеются, что компания примет во внимание их замечания и улучшит качество будущих игр.