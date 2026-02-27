The Pokemon Company представила Покемонов 10-го поколения - Winds и Waves

Компания Game Freak приступает к созданию очередной главы вселенной покемонов. Официальный анонс состоялся сегодня: следующие игры серии получат название Pokémon Winds и Pokémon Waves. Релиз знаменует собой переход на новое поколение консолей Nintendo.

Партнером проекта вновь выступит студия Game Freak, которая уже приступила к разработке. По предварительным данным, игры станут доступны эксклюзивно для Nintendo Switch 2. Поклонникам серии придется набраться терпения: запуск проектов запланирован на 2027 год.

Вместе с анонсом создатели раскрыли имена стартовых покемонов. Троица новичков, которых предстоит выбрать тренерам в начале пути, получила имена:

Браут (Brout) — вероятно, травяной тип.

Помбон (Pombon) — предположительно, огненный покемон.

Геккуа (Gekkua) — водный стартер.

Разработчики также поделились первым взглядом на главных героев и специальную версию Пикачу, которая появится в новых играх. Подробности геймплея и новые механики ожидаются в ближайших пресс-релизах.