Pokemon Legends: Z-A 16.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
6.5 32 оценки

The Pokemon Company представила Покемонов 10-го поколения - Winds и Waves

RedDay13 RedDay13

Компания Game Freak приступает к созданию очередной главы вселенной покемонов. Официальный анонс состоялся сегодня: следующие игры серии получат название Pokémon Winds и Pokémon Waves. Релиз знаменует собой переход на новое поколение консолей Nintendo.

Партнером проекта вновь выступит студия Game Freak, которая уже приступила к разработке. По предварительным данным, игры станут доступны эксклюзивно для Nintendo Switch 2. Поклонникам серии придется набраться терпения: запуск проектов запланирован на 2027 год.

Вместе с анонсом создатели раскрыли имена стартовых покемонов. Троица новичков, которых предстоит выбрать тренерам в начале пути, получила имена:

  • Браут (Brout) — вероятно, травяной тип.
  • Помбон (Pombon) — предположительно, огненный покемон.
  • Геккуа (Gekkua) — водный стартер.

Разработчики также поделились первым взглядом на главных героев и специальную версию Пикачу, которая появится в новых играх. Подробности геймплея и новые механики ожидаются в ближайших пресс-релизах.

TerryTrix

Помбон наверное самый прикольный стартовик, видимо вдохновлялись померанским шпицом 😁

А его финальная форма будет напоминать скорее всего тибетского мастифа!

SkyraX

для меня единственное нормальное поколение это первое с 151 покемоном, дальше какие то непонятные перегруженные уроды без глаз пошли без особо запонимающихся имён