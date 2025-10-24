За неделю после запуска новой игры Pokemon Legends: Z-A продано 5,8 миллионов копий

Pokémon Company объявила, что последняя часть серии игр о ловле монстров, Pokémon Legends: Z-A, была продана тиражом в 5,8 миллионов копий за первую неделю, показывая, что франшиза по-прежнему держит доверие аудитории.
Nintendo подтвердила, что около половины этих продаж пришлось на Nintendo Switch 2. В Японии проект реализовали тиражом 1,48 млн экземпляров, сделав его одним из самых успешных запусков года в регионе.
Несмотря на то, что показатели продаж по-прежнему очень хорошие, они немного отстают по сравнению с первой игрой Pokémon Legends Arceus, которая вышла в начале 2022 года и разошлась тиражом в 6,5 миллионов единиц за первую неделю на рынке.
Pokemon Legends: Z-A вышла 16 октября 2025 года и доступна на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.
Игра дерьмо, но игру покупают ))
Дигимоны оказались во всех аспектах лучше )
И блин обидно. Мне вселенная покемонов нравится. Я когда то даже свич купил стилизованый. Потом купил сворд/щит та еще хрень, потом следил за следующими, а они все хуже и хуже геймплейно и технически
Ну… сертификат качества Нинтендо… мы вас качественно обдерем до нитки ))
4,6 пользовательский рейтинг на метакритике, фанатики нинтенды будут давиться но покупать всё что им нинтенда с лопаты навалит
А говорили что провал?)))
Чтобы это понять, игру надо купить ))
У ру сегменте игры нинки не популярны и им вечно предрекают провал, а потом они зарабатывают столько, что экзам сони и не снилось.
Но цифры у них правдя говоря сомнительные. Чуть что не выходят сразу рекорды. А если брать поков, эти засраны не хотят переводить на наш язык, марио и зельда чаще всего локализована на русский, но у поков вроде ни одной, но не отвечаю за это
Удивительно как это у них получается снова и снова.