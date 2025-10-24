За неделю после запуска новой игры Pokemon Legends: Z-A продано 5,8 миллионов копий

Pokémon Company объявила, что последняя часть серии игр о ловле монстров, Pokémon Legends: Z-A, была продана тиражом в 5,8 миллионов копий за первую неделю, показывая, что франшиза по-прежнему держит доверие аудитории.

Nintendo подтвердила, что около половины этих продаж пришлось на Nintendo Switch 2. В Японии проект реализовали тиражом 1,48 млн экземпляров, сделав его одним из самых успешных запусков года в регионе.

Несмотря на то, что показатели продаж по-прежнему очень хорошие, они немного отстают по сравнению с первой игрой Pokémon Legends Arceus, которая вышла в начале 2022 года и разошлась тиражом в 6,5 миллионов единиц за первую неделю на рынке.

Pokemon Legends: Z-A вышла 16 октября 2025 года и доступна на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.