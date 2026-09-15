Итоги Japan Game Awards 2026: Pragmata - прорыв года, Pokemon Pokopia - игра года

Сегодня, прямо накануне открытия Tokyo Game Show 2026, прошла крупнейшая японская церемония награждения игр Japan Game Awards 2026. Организаторы опубликовали полный список победителей. Результаты в основном основывались на играх, вышедших в Японии в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.
Год оказался сильным для Nintendo: сразу несколько ее проектов получили награды. Главным триумфатором стала Pokemon Pokopia - именно она удостоилась звания "Игры года". Также особо выделили Pragmata, которая получила награду за "Прорыв года" А фильм The Super Mario Galaxy Movie был удостоен специальной награды.
Главные награды:
- Гран-при (Игра года): Pokémon Pokopia;
- Прорыв года: Pragmata;
- Специальная награда: Анимационный хит The Super Mario Galaxy Movie;
- Премия Министерства экономики, торговли и промышленности: Бренд Pokémon;
- Награда за движение: Meccha Chameleon;
- Награда геймдизайнеров: Word Game от Team9.
Помимо главного триумфатора, престижную награду за качество получили еще 12 ярких тайтлов, вышедших в отчетный период:
- Death Stranding 2: On the Beach
- Digimon Story: Time Stranger
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yotei
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Kirby Air Riders
- Magical Girl Witch Trials
- Paranormasight: The Mermaid's Curse
- Pokemon Pokopia
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- Silent Hill f
Ясно...
Теперь ясно почему скидки пошли. Выставка.
Ну у этих всё стабильно...
В Японии можно выпустить игру и не стать номинантом премии ?