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Pokemon Pokopia 05.03.2026
Симулятор, Строительство, Песочница
3 15 оценок

Итоги Japan Game Awards 2026: Pragmata - прорыв года, Pokemon Pokopia - игра года

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Сегодня, прямо накануне открытия Tokyo Game Show 2026, прошла крупнейшая японская церемония награждения игр Japan Game Awards 2026. Организаторы опубликовали полный список победителей. Результаты в основном основывались на играх, вышедших в Японии в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Год оказался сильным для Nintendo: сразу несколько ее проектов получили награды. Главным триумфатором стала Pokemon Pokopia - именно она удостоилась звания "Игры года". Также особо выделили Pragmata, которая получила награду за "Прорыв года" А фильм The Super Mario Galaxy Movie был удостоен специальной награды.

Главные награды:

  • Гран-при (Игра года): Pokémon Pokopia;
  • Прорыв года: Pragmata;
  • Специальная награда: Анимационный хит The Super Mario Galaxy Movie;
  • Премия Министерства экономики, торговли и промышленности: Бренд Pokémon;
  • Награда за движение: Meccha Chameleon;
  • Награда геймдизайнеров: Word Game от Team9.

Помимо главного триумфатора, престижную награду за качество получили еще 12 ярких тайтлов, вышедших в отчетный период:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Digimon Story: Time Stranger
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yotei
  • Inazuma Eleven: Victory Road
  • Kirby Air Riders
  • Magical Girl Witch Trials
  • Paranormasight: The Mermaid's Curse
  • Pokemon Pokopia
  • Pragmata
  • Resident Evil Requiem
  • Silent Hill f
Мероприятия 1
6
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Carissa7517
Pokemon Pokopia - игра года

Ясно...

3
hpi

Теперь ясно почему скидки пошли. Выставка.

1
Shkudi

Ну у этих всё стабильно...

Tokrem

В Японии можно выпустить игру и не стать номинантом премии ?