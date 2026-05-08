Pokemon Pokopia и FireRed & LeafGreen разошлись тиражом свыше 4 миллионов копий

Nintendo раскрыла свежие данные по продажам игр в новом финансовом отчёте. Одним из главных успехов компании стала Pokemon Pokopia для Switch 2 — игре удалось преодолеть отметку в 4 миллиона проданных копий всего за пять недель после релиза.

Не хуже показали себя и Pokemon FireRed & LeafGreen для оригинальной Switch. Переиздание классических игр достигло того же результата — более 4 миллионов копий — за шесть недель с момента выхода.

Среди других успешных релизов Nintendo отметила Tomodachi Life: Living the Dream. Игра превысила 3,8 миллиона продаж спустя две недели после запуска.

Компания также обновила статистику по другим крупным проектам. Mario Kart World уже продалась тиражом 14,7 миллиона копий, а Donkey Kong Bananza преодолела отметку в 4,5 миллиона. Pokémon Legends Z-A на Switch достигла 8,85 миллиона копий, тогда как версия для Switch 2 приблизилась к 4 миллионам.

На фоне высоких продаж Nintendo продолжает укреплять позиции нового поколения консолей. По данным отчёта, общие продажи Switch 2 уже вплотную приблизились к 20 миллионам устройств по всему миру.