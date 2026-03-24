Pokemon Pokopia обошла Resident Evil Requiem и стала самой высокооценённой игрой 2026 года

Спин-офф серии Pokemon Pokopia снова занял первое место в рейтинге лучших игр 2026 года на агрегаторе Metacritic. Проект обошёл хоррор Resident Evil Requiem, который ранее ненадолго опережал новинку.

На данный момент Pokopia удерживает средний балл 90 на основе более чем сотни рецензий критиков. Благодаря этому игра остаётся не только самым высокооценённым проектом года, но и одним из лучших релизов в истории франшизы Pokémon.

Resident Evil Requiem, разработанный компанией Capcom, располагается совсем рядом — его рейтинг составляет 89 баллов. Несмотря на небольшую разницу, оба проекта продолжают бороться за лидерство в списках лучших релизов года.

Похожая ситуация наблюдается и на агрегаторе OpenCritic, где Pokopia также входит в число самых высокооценённых игр. В некоторых рейтингах она делит первое место с другими проектами, однако количество рецензий у Pokemon-спин-оффа заметно выше.

По уровню оценок Pokopia уже сравнялась с популярным симулятором жизни Animal Crossing: New Horizons, с которым её часто сравнивают из-за спокойного игрового процесса и элементов строительства.

Тем не менее удержать лидерство будет непросто. В течение года ожидаются релизы крупных проектов, включая Grand Theft Auto VI, Marvel’s Wolverine и Fable, которые могут изменить расстановку сил в рейтингах.