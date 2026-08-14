Pokemon Pokopia продалась тиражом в 5 миллионов копий и стала одним из крупнейших хитов Switch 2

Спин-офф Pokémon показал впечатляющий результат всего за пять месяцев после релиза и уже обошёл по продажам Donkey Kong Bananza.

Pokémon Pokopia продолжает стремительно наращивать аудиторию. Спин-офф популярной серии, вышедший на Nintendo Switch 2 в марте 2026 года, преодолел отметку в 5 миллионов проданных копий. Таким образом, игре потребовалось около пяти месяцев, чтобы достичь этого результата.

На фоне продаж самой консоли показатель выглядит особенно заметно. К концу июня Nintendo отчиталась о 23,6 миллиона проданных Switch 2, то есть Pokémon Pokopia уже успела привлечь значительную долю владельцев платформы.

По продажам среди эксклюзивов Nintendo Switch 2 игра уступает только Mario Kart World. Гоночный проект достиг 15,3 миллиона копий, причём в его случае на результат дополнительно повлияли комплекты с консолью. Pokémon Pokopia при этом уже обошла Donkey Kong Bananza, продажи которой к концу июня составляли 4,8 миллиона копий.

Успех Pokopia особенно примечателен с учётом того, что игра является спин-оффом, а не очередной основной частью Pokémon. Проект предлагает более спокойный формат приключения и строительства, однако это не помешало ему закрепиться среди самых продаваемых игр новой консоли.

Nintendo также продолжает развивать проект после релиза с помощью дополнительного контента. Для Pokémon Pokopia уже доступно первое DLC из Expansion Pass стоимостью 35 долларов. Всего запланировано три дополнения: второе должно выйти до конца 2026 года, а третье появится уже в 2027-м.

Пять миллионов копий за пять месяцев позволяют Pokémon Pokopia уверенно чувствовать себя среди крупнейших релизов Nintendo Switch 2. Если игра продолжит продаваться нынешними темпами, её отрыв от других эксклюзивов платформы может увеличиться ещё сильнее.