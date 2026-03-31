Pokemon Pokopia резко увеличила продажи Switch 2 в Великобритании

Выход Pokemon Pokopia заметно повлиял на продажи Nintendo Switch 2 в Великобритании. По данным аналитики NielsenIQ, в марте 2026 года продажи консоли выросли на 154% по сравнению с февралем.

Популярность игры оказалась настолько высокой, что в некоторых магазинах наблюдался дефицит копий. Nintendo и The Pokemon Company ранее сообщили, что Pokemon Pokopia продалась тиражом 2,2 миллиона копий всего за первые четыре дня после релиза.

Многие игроки сравнивают проект с Animal Crossing благодаря спокойному игровому процессу и уютной атмосфере. Отсутствие новой части Animal Crossing, по мнению аналитиков, могло подтолкнуть поклонников жанра обратить внимание именно на Pokopia, что одновременно помогло увеличить продажи консоли.

Сооснователь The Game Business Кристофер Дринг отметил, что Nintendo сейчас занимает более половины всех продаж консолей в Великобритании с начала года. При этом он уточнил, что март был длиннее февраля на одну неделю, что частично могло повлиять на статистику.

Тем не менее аналитики считают, что успех Pokémon Pokopia стал важным фактором роста интереса к Switch 2, особенно на фоне повышения цены на PlayStation 5 и относительно спокойного периода для Xbox.