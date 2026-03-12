Pokemon Pokopia стала хитом и помогла акциям Nintendo резко вырасти

Новый спин-офф серии Pokemon под названием Pokemon Pokopia оказался неожиданно успешным релизом для Nintendo. Популярность игры не только привела к высоким продажам, но и повлияла на стоимость акций компании.

По данным СМИ, за последние сутки бумаги Nintendo подорожали примерно на 10,5%. Такой рост связывают с ажиотажем вокруг новой игры, которая вышла 5 марта 2026 года эксклюзивно для консоли Nintendo Switch 2.

Pokemon Pokopia представляет собой необычное ответвление франшизы, сочетающее элементы симулятора жизни, фермы и градостроительной стратегии. Проект быстро привлёк внимание игроков и получил очень высокие оценки критиков, став одной из самых высоко оценённых игр серии на агрегаторе Metacritic.

Успех подтверждают и первые показатели продаж. По данным Nintendo, всего за четыре дня после выхода игра разошлась тиражом более 2,2 миллиона копий по всему миру, из которых около одного миллиона пришлось на Японию.

Высокий спрос также сказался на розничных продажах. В ряде крупных магазинов США физические копии игры уже раскуплены, а интерес к проекту привёл к росту продаж самой консоли Switch 2.

Аналитики отмечают, что Pokemon Pokopia стала своеобразным «неожиданным хитом». По словам экспертов, многие игроки не ожидали такого успеха от проекта, поэтому его популярность стала приятным сюрпризом для рынка.

Рост акций помог Nintendo частично компенсировать недавнее падение, которое связывали с проблемами на рынке памяти. Несмотря на текущий скачок, стоимость бумаг компании всё ещё примерно на 30% ниже уровня, зафиксированного на пике в ноябре прошлого года.