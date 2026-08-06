Pokemon Pokopia всего за четыре месяца может стать самым успешным спин-оффом серии в истории

Новый проект во вселенной Pokemon показывает впечатляющие результаты продаж. Pokémon Pokopia, вышедшая в марте, всего за несколько месяцев после релиза может установить рекорд и стать самым продаваемым спин-оффом франшизы.

Согласно последнему финансовому отчету Nintendo, к апрелю игра разошлась тиражом 5,2 миллиона копий по всему миру без учета Японии. Для отдельной игры, не являющейся основной частью серии Pokémon, это крайне высокий результат, особенно учитывая, что продажи продолжили расти после выхода первого дополнения.

Недавно для Pokemon Pokopia стартовал Expansion Pass из трех частей. Первое обновление добавило новую область Bubbly Basin и вышло одновременно с публикацией свежих финансовых данных Nintendo, что позволило оценить успех проекта еще лучше.

Точные итоговые продажи пока не раскрываются, однако Джо Меррик, создатель популярного ресурса Serebii и один из наиболее известных специалистов по Pokémon, считает, что с учетом продаж в Японии и показателей до начала нового финансового года Pokopia, скорее всего, уже стала самым продаваемым спин-оффом Pokemon за всю историю всего за четыре месяца.

При этом даже если игра еще не достигла этого статуса официально, по текущей динамике она может установить рекорд уже в ближайшем квартальном отчете.

Успех Pokopia также подтверждает продолжающуюся популярность серии в целом. Pokémon Scarlet и Violet увеличили свои продажи до 28,46 миллиона копий, а Pokémon Sword и Shield достигли отметки в 27,26 миллиона. Оба проекта входят в число самых успешных игр франшизы, уступая только легендарным Pokémon Red, Blue и Green.