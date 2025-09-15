Строй, учись, исследуй: новый мир Pokemon Pokopia ждет игроков на Switch 2

Nintendo и The Pokemon Company анонсировали Pokemon Pokopia — новую игру в постоянно расширяющейся вселенной Pokémon. Релиз ожидается в 2026 году для Nintendo Switch 2. Игра была представлена во время последнего Direct с новым трейлером, который уже вызвал большой интерес среди фанатов.

Главная особенность Pokemon Pokopia — игроки берут на себя роль Ditto, способного трансформироваться в молодого человека. Исследуя обширный мир, они собирают ресурсы, такие как дерево и камни, чтобы создавать оборудование и строить собственный дом. Но игра — это не только строительство: по пути встречаются другие покемоны, у которых можно научиться новым способностям.

Эти навыки дают уникальные возможности для взаимодействия с миром: от создания новых участков травы с помощью Бульбазавра до разведения огня после встречи с Чармандером. Игроки могут менять окружающую среду по своему усмотрению, создавая идеальный рай для себя и своих друзей.

Pokémon Pokopia обещает стать свежим взглядом на популярную франшизу, объединяя элементы исследования, строительства и дружбы с покемонами в одном увлекательном приключении. Фанаты могут готовиться к новому уровню взаимодействия с любимыми существами в 2026 году.