Строй, учись, исследуй: новый мир Pokemon Pokopia ждет игроков на Switch 2

Nintendo и The Pokemon Company анонсировали Pokemon Pokopia — новую игру в постоянно расширяющейся вселенной Pokémon. Релиз ожидается в 2026 году для Nintendo Switch 2. Игра была представлена во время последнего Direct с новым трейлером, который уже вызвал большой интерес среди фанатов.
Главная особенность Pokemon Pokopia — игроки берут на себя роль Ditto, способного трансформироваться в молодого человека. Исследуя обширный мир, они собирают ресурсы, такие как дерево и камни, чтобы создавать оборудование и строить собственный дом. Но игра — это не только строительство: по пути встречаются другие покемоны, у которых можно научиться новым способностям.
Эти навыки дают уникальные возможности для взаимодействия с миром: от создания новых участков травы с помощью Бульбазавра до разведения огня после встречи с Чармандером. Игроки могут менять окружающую среду по своему усмотрению, создавая идеальный рай для себя и своих друзей.
Pokémon Pokopia обещает стать свежим взглядом на популярную франшизу, объединяя элементы исследования, строительства и дружбы с покемонами в одном увлекательном приключении. Фанаты могут готовиться к новому уровню взаимодействия с любимыми существами в 2026 году.
О! Наконец - то королевский контент для истинных ценителей прекрасного подвезут. Жаль, что эти люди не знают про нормальные консоли и до сих пор в начальной школе.
Эта девочка меня пугает... 0_о
Это даже жутковато)
Игра, которую может запустить пк 15 летней давности выходит только на новую консоль... Что ещё ждать от нинки когда нормальных игр не выпускают.