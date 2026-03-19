ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pokemon Pokopia 2026 г.
Симулятор, Строительство, Песочница
3.7 9 оценок

В Pokemon Pokopia игрок разрушил общий остров на 100 человек, вызвав волну недовольства

IKarasik IKarasik

В сообществе Pokemon Pokopia разгорелся скандал после того, как неизвестный игрок уничтожил крупный кооперативный проект, над которым работали десятки людей.

Речь идёт о публичном острове, созданном специально для совместного строительства. По словам одного из участников, в проекте было задействовано около 100 игроков, однако один пользователь проник на остров и полностью разрушил большую часть построек.

Ситуация быстро разлетелась по сообществу, вызвав разочарование у фанатов. Многие сравнили произошедшее с классическим «грифингом» времён Minecraft, когда игроки намеренно портили чужие постройки. Один из пользователей отметил, что «такие вещи казались пережитком 2010-х», но, как оказалось, проблема никуда не исчезла.

Пострадавшие успели сохранить записи и скриншоты острова до разрушения. Несмотря на серьёзный ущерб, авторы проекта уже заявили о намерении восстановить его и пригласили других игроков помочь в реконструкции.

На фоне инцидента в сообществе усилились призывы к разработчикам внедрить дополнительные меры защиты, такие как резервные копии островов или более строгие настройки доступа.

7
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
ZAUSA
Блиииииин! Серьёзно?! В нашем мире существуют такие нехорошие люди?!

У него будет шок, если рассказать ему, например, о читерах в других играх?

3
Wokedead

бедные соевые, это же у них психологическая травма на всю жизнь будет.

3
Great-heartedElio

остров сломали

2
Пользователь ВКонтакте

Ну ради батхёрда и был разрушен этот островок😂 // Александр Королёв

2
Alex40001

ну как бы публичный сервисы решались бы несколькими способами смотри но не трогай(просто нет доступа к взаимодействию с объектами уж тем более что то сломать) но да точно чтобы не заморачиватся дать админку всем

а выяснится что это кто то из нинтендо...

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ