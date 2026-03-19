В Pokemon Pokopia игрок разрушил общий остров на 100 человек, вызвав волну недовольства

В сообществе Pokemon Pokopia разгорелся скандал после того, как неизвестный игрок уничтожил крупный кооперативный проект, над которым работали десятки людей.
Речь идёт о публичном острове, созданном специально для совместного строительства. По словам одного из участников, в проекте было задействовано около 100 игроков, однако один пользователь проник на остров и полностью разрушил большую часть построек.
Ситуация быстро разлетелась по сообществу, вызвав разочарование у фанатов. Многие сравнили произошедшее с классическим «грифингом» времён Minecraft, когда игроки намеренно портили чужие постройки. Один из пользователей отметил, что «такие вещи казались пережитком 2010-х», но, как оказалось, проблема никуда не исчезла.
Пострадавшие успели сохранить записи и скриншоты острова до разрушения. Несмотря на серьёзный ущерб, авторы проекта уже заявили о намерении восстановить его и пригласили других игроков помочь в реконструкции.
На фоне инцидента в сообществе усилились призывы к разработчикам внедрить дополнительные меры защиты, такие как резервные копии островов или более строгие настройки доступа.
Блиииииин! Серьёзно?! В нашем мире существуют такие нехорошие люди?!
У него будет шок, если рассказать ему, например, о читерах в других играх?
бедные соевые, это же у них психологическая травма на всю жизнь будет.
остров сломали
Ну ради батхёрда и был разрушен этот островок😂 // Александр Королёв
ну как бы публичный сервисы решались бы несколькими способами смотри но не трогай(просто нет доступа к взаимодействию с объектами уж тем более что то сломать) но да точно чтобы не заморачиватся дать админку всем
а выяснится что это кто то из нинтендо...