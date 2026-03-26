Pokemon Pokopia 2026 г.
Японский чарт: тираж Pokemon Pokopia приближается к 800 тысячам, а Crimson Desert дебютирует с 31 тыс. копий

Gruz_ Gruz_

Согласно свежему отчету Famitsu о продажах физических копий игр в Японии за период с 16 по 22 марта, на рынке сохраняется выраженное доминирование платформы Nintendo.

Лидер прошлой недели, Pokémon Pokopia, уверенно удерживает звание самой востребованной игры в регионе: за отчетный период было реализовано еще 114 515 коробок. Таким образом, совокупный показатель проекта всего за четырнадцать дней достиг внушительной отметки в 772 тысячи экземпляров.

Главным релизом недели для консолей Sony стал экшен Crimson Desert от студии Pearl Abyss. Стартовые продажи игры на PlayStation 5 составили 31 108 единиц, что позволило новинке занять почетное второе место в чарте. Следом за ней, на третьей позиции, расположилась новинка от Capcom — Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, продолжающая развивать знаменитую ролевую серию спин-оффов.

Топ-10 продаж игр в Японии (16–22 марта 2026):

  1. Pokémon Pokopia (SW2) — 114.515 (772.915)
  2. Crimson Desert (PS5) — 31.108 (Новинка)
  3. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (SW2) — 10.294 (48.012)
  4. Mario Kart World (SW2) — 8.276 (2.873.338)
  5. Mario Tennis Fever (SW2) — 7.833 (90.975)
  6. Resident Evil Requiem (PS5) — 6.652 (198.271)
  7. Pokémon FireRed Version / LeafGreen Version (NSW) — 5.872 (5.932)
  8. Animal Crossing: New Horizons (NSW) — 4.760 (8.407.095)
  9. Minecraft (NSW) — 4.451 (4.173.164)
  10. Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition (SW2) — 3.784 (91.914)

Несмотря на успешный запуск крупных сторонних тайтлов, проекты для консолей Nintendo по-прежнему сохраняют огромный отрыв от конкурентов. Успех последних недель в очередной раз подтверждает исключительную силу эксклюзивных франшиз на японском рынке.

Laskaso

Я прям наблюдаю как Кримсон Десерт становится игрой года!