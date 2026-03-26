Японский чарт: тираж Pokemon Pokopia приближается к 800 тысячам, а Crimson Desert дебютирует с 31 тыс. копий

Согласно свежему отчету Famitsu о продажах физических копий игр в Японии за период с 16 по 22 марта, на рынке сохраняется выраженное доминирование платформы Nintendo.

Лидер прошлой недели, Pokémon Pokopia, уверенно удерживает звание самой востребованной игры в регионе: за отчетный период было реализовано еще 114 515 коробок. Таким образом, совокупный показатель проекта всего за четырнадцать дней достиг внушительной отметки в 772 тысячи экземпляров.

Главным релизом недели для консолей Sony стал экшен Crimson Desert от студии Pearl Abyss. Стартовые продажи игры на PlayStation 5 составили 31 108 единиц, что позволило новинке занять почетное второе место в чарте. Следом за ней, на третьей позиции, расположилась новинка от Capcom — Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, продолжающая развивать знаменитую ролевую серию спин-оффов.

Топ-10 продаж игр в Японии (16–22 марта 2026):

Несмотря на успешный запуск крупных сторонних тайтлов, проекты для консолей Nintendo по-прежнему сохраняют огромный отрыв от конкурентов. Успех последних недель в очередной раз подтверждает исключительную силу эксклюзивных франшиз на японском рынке.