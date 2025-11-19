Google Play назвал лучшие приложения и игры 2025 года

Компания Google опубликовала ежегодный список лучших приложений и игр в своем магазине Google Play. В этом году главной игрой была признана Pokémon TCG Pocket, а лучшим приложением стало Focus Friend от Хэнка Грина.

Pokémon TCG Pocket, цифровая адаптация популярной коллекционной карточной игры, была отмечена за перенос тактильных ощущений от вскрытия бустеров и коллекционирования карт в мобильный формат. Несмотря на то, что игра вышла еще в октябре 2024 года, она смогла завоевать звание лучшей игры 2025 года.

Лучшим приложением было названо Focus Friend. Этот инструмент, описанный как уютный, геймифицированный таймер фокусировки, помогает пользователям концентрироваться на задачах, предлагая в качестве награды предметы для украшения комнаты виртуального персонажа.

В категории Лучшее мультиплатформенное приложение победил фоторедактор Luminar, который предлагает набор инструментов на базе искусственного интеллекта для редактирования изображений на разных устройствах. Звание Лучшей мультиплатформенной игры досталось гоночной аркаде Disney Speedstorm за качественную оптимизацию и отзывчивое управление на ПК, планшетах и мобильных устройствах.

Среди других победителей были отмечены Wuthering Waves в категории Лучшая поддерживаемая игра, Disco Elysium за Лучший сюжет, Chants of Sennaar как Лучшая инди-игра и Dunk City Dynasty, победившая в номинации Лучшая многопользовательская игра. Награды также получили приложения в различных категориях, включая Wiser - 15 Minute Audio Books, победивший в номинации лучшее на каждый день, и Calm, отмеченный как лучшее приложение для XR-гарнитур.