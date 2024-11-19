Новая карточная игра о покемонах Pokemon TCG Pocket собирает миллионы долларов ежедневно

Новая мобильная карточная игра Pokemon TCG Pocket показывает просто невероятные результаты. Всего за пару недель после запуска проект уже принёс больше 100 миллионов долларов, а доходы продолжают расти как на дрожжах.

Да и сами цифры говорят за себя — 15 ноября игра не только пробила отметку в 100 миллионов (и это всего за 17 дней), но и установила впечатляющий рекорд по дневной выручке. Оказалось, что за один день игроки умудрились потратить в App Store и Google Play целых 8,2 миллиона долларов. К тому же буквально через пару дней общие сборы перевалили за 120 миллионов.

Что касается географии успеха, то главным рынком пока остаётся Япония — на родине покемонов игра собрала 50,6 миллионов долларов, что составляет 42% от общей выручки. На втором месте расположились США с результатом в 33,6 миллиона. При этом в среднем игроки ежедневно тратят в TCG Pocket почти 6,4 миллиона долларов — очень неплохой результат для карточной игры.

В общем, TCG Pocket уверенно стала вторым самым успешным мобильным запуском The Pokemon Company, немного не дотянув только до Pokemon Go. Та в своё время за первые 19 дней заработала почти 139 миллионов, а в итоге и вовсе принесла создателям более 8 миллиардов.