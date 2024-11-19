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Pokemon Trading Card Game Pocket 30.10.2024
Карточная, Условно-бесплатная
4.6 7 оценок

Новая карточная игра о покемонах Pokemon TCG Pocket собирает миллионы долларов ежедневно

Lunersun
Новости

Новая мобильная карточная игра Pokemon TCG Pocket показывает просто невероятные результаты. Всего за пару недель после запуска проект уже принёс больше 100 миллионов долларов, а доходы продолжают расти как на дрожжах.

Да и сами цифры говорят за себя — 15 ноября игра не только пробила отметку в 100 миллионов (и это всего за 17 дней), но и установила впечатляющий рекорд по дневной выручке. Оказалось, что за один день игроки умудрились потратить в App Store и Google Play целых 8,2 миллиона долларов. К тому же буквально через пару дней общие сборы перевалили за 120 миллионов.

Что касается географии успеха, то главным рынком пока остаётся Япония — на родине покемонов игра собрала 50,6 миллионов долларов, что составляет 42% от общей выручки. На втором месте расположились США с результатом в 33,6 миллиона. При этом в среднем игроки ежедневно тратят в TCG Pocket почти 6,4 миллиона долларов — очень неплохой результат для карточной игры.

В общем, TCG Pocket уверенно стала вторым самым успешным мобильным запуском The Pokemon Company, немного не дотянув только до Pokemon Go. Та в своё время за первые 19 дней заработала почти 139 миллионов, а в итоге и вовсе принесла создателям более 8 миллиардов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
EazyDoo

Действительно. Зачем свою идею продавать более качественно, хотя бы как продукт который сделали разработчики Palworld. Лучше их засудить за воровство этой самой идеи, и гриндить доллар с мамонтов в карточной дрочильне.

2
SEAL-KillerXXL

Бесконечные мамонты.

2
JKarter

Мне на эту игру вот честно, по фигу. Я лучше в Marvel Snap поиграю. Если меня заинтересует ККИ.

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