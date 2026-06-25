Pokemon TCG Pocket готовит самое уютное обновление лета - дополнение Everyday Wonders выйдет уже 29 июня

The Pokemon Company объявила дату выхода нового дополнения Everyday Wonders для Pokemon Trading Card Game Pocket. Расширение станет доступно (30 июня в 04:00 по московскому времени.

Судя по первым материалам, авторы делают ставку не на громкие легендарные сражения, а на атмосферу повседневных приключений и очаровательные иллюстрации. В набор войдут новые карты с популярными покемонами, среди которых уже подтверждены Пикачу, Пиплуп и Сильвеон. Разработчики описывают дополнение как «мир чудес», наполненный милыми и красочными изображениями знакомых существ.

Pokemon Trading Card Game Pocket продолжает активно расширять коллекцию цифровых карт после успешного запуска мобильной версии карточной игры. Каждый новый набор не только добавляет новые карты для коллекционеров, но и влияет на формирование игровой меты, открывая дополнительные возможности для построения колод.

Everyday Wonders выглядит как одно из самых визуально ориентированных дополнений для игры. Вместо акцента на масштабных сюжетных темах разработчики сосредоточились на красоте повседневной жизни покемонов и коллекционной ценности новых иллюстраций, что наверняка привлечёт внимание поклонников редких и необычных карт.

Pokemon Trading Card Game Pocket уже доступна на устройствах под управлением iOS и Android. После выхода Everyday Wonders игроки смогут пополнить свои коллекции новым набором карт и открыть ещё одну страницу постоянно растущей цифровой вселенной Pokemon.