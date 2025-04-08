Выручка Pokemon Trading Card Game Pocket приблизилась к 600 млн долларов

Мобильная карточная игра Pokémon TCG Pocket продолжает приносить хороший доход компаниям The Pokémon Company и DeNa. Согласно данным аналитического сервиса AppMagic, за полгода с момента релиза она заработала 598,8 млн долларов.

Важно: AppMagic показывает чистую выручку с внутриигровых покупок (IAP) в App Store и Google Play. Из суммы 598,8 млн долларов уже вычтены комиссии сторов и налоги — по факту игроки потратили в Pokémon TCG Pocket еще больше.

Сейчас самым кассовым рынком для Pokémon TCG Pocket, как и на старте, является Япония. Только там игра выручила 275 млн долларов. Также в тройку лучших входят США (158,5 млн долларов) и Тайвань (19,4 млн долларов).

Предыдущие ключевые вехи чистой IAP-выручки Pokémon TCG Pocket, согласно AppMagic:

17 ноября 2024-го — 100 млн долларов;

9 декабря 2024-го — 200 млн долларов;

2 января 2025-го — 300 млн долларов;

6 февраля 2025-го — 400 млн долларов;

8 марта 2025-го — 500 млн долларов.

Релиз Pokémon TCG Pocket состоялся 30 октября 2024-го на Android и iOS. Полтора месяца назад загрузки игры официально превысили 100 млн.