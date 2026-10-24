Игра Pokemon Winds and Waves может получить технологии симуляции воды нового поколения

Программист из Game Freak Фумия Нарита и профессор Токийского университета Такаси Канаи опубликовали совместную научную работу. Она посвящена эффективному рендерингу воды и движущихся жидкостей. Технология сохраняет высокую визуальную детализацию.

Их исследование было представлено на международной конференции Pacific Graphics 2026 в Сингапуре. Суть работы заключается в упрощении скрытых вычислений. Это снижает нагрузку на графический процессор. При этом система концентрируется на самых заметных деталях, таких как всплески, рябь и волны.

В самом исследовании не использовались кадры из игр. Game Freak пока не подтвердила применение этой технологии в Pokemon Winds and Waves.

Однако это исследование может повлиять на будущую ролевую игру. Дебютный трейлер показал огромные океаны с активным движением воды. Также там продемонстрировали подводный биом. Это намекает на возможность погружения под воду в новой части.