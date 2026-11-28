В Японии стартуют продажи плюшевых игрушек трёх стартовых покемонов из будущей Pokémon Winds and Waves. Мягкие версии Броута, Помбона и Геквы появятся в магазинах Pokémon Center 5 декабря 2026 года, а онлайн-заказы откроются 3 декабря в 10:00 по японскому времени (04:00 утра Мск). Каждая игрушка будет стоить 2200 иен (около $13,79). О глобальном релизе этих товаров информации пока нет.

По сообщению на официальном японском сайте Pokémon, в продажу поступят плюшевые версии трёх новых стартовых покемонов: Броут (птица травяного типа), Помбон (собака огненного типа) и Геква (геккон водного типа). Игрушки будут доступны только в японских магазинах Pokémon Center.

Несмотря на отсутствие новых подробностей о самой игре с момента анонса в феврале 2026 года, выпуск сопутствующей продукции — хороший знак. В сообщении также подтверждается, что релиз Pokémon Winds and Waves по-прежнему запланирован на 2027 год и пройдёт одновременно по всему миру. Сроки остаются в рамках графика, что даёт надежду на скорое появление новой информации об играх серии.