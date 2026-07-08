Слух: В Pokemon Winds and Waves дебютирует рекордное число покемонов

Десятое поколение франшизы Pokémon может стать самым масштабным в истории серии по количеству внутриигрового контента. Согласно данным портала GameRant, в грядущих играх Pokemon Winds and Waves разработчики планируют представить сразу 300 новых карманных монстров.

На сегодняшний день общая база существ франшизы насчитывает 1025 покемонов. Официально из десятого поколения анонсировано лишь стартовое трио: Браут (Browt), Помбон (Pombon) и Джекква (Gecqua). Потенциальный скачок ростера на 300 единиц станет беспрецедентным шагом для Game Freak, поскольку традиционно каждое новое поколение привносит значительно меньшее число созданий:

Первое поколение: 151

Второе поколение: 100

Третье поколение: 135

Четвертое поколение: 107

Пятое поколение: 156

Шестое поколение: 72

Седьмое поколение: 88

Восьмое поколение: 96

Девятое поколение: 120

Фактически речь идет о троекратном увеличении стандартной нормы пополнения Покедекса. Журналисты и аналитики индустрии предполагают, что такое аномально высокое число будет достигнуто не только за счет полностью оригинальных монстров, но и благодаря большому количеству альтернативных или региональных форм, завязанных на новой, пока еще не раскрытой механике десятого поколения.

Десятое поколение Pokemon: игры Winds и Waves выйдут в 2027 году на Nintendo Switch 2. Игроков ждет бескрайний открытый мир, вдохновленный эстетикой тропических островов и морских глубин