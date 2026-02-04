Анонсирован ремастер Poker Night at the Inventory!

15 лет назад вышла Poker Night at the Inventory от Telltale! И сейчас, cтудия Skunkape Games которая ремастировала всю серию Sam & Max, принялась за другую классическую игру от Теллтейл!
Также ранее получаемые предметы для TF2, которые можно было получить в оригинале за ачивки, теперь можно будет вновь получить в ремастере !!!
Выходит игра 5 марта 2026 года!
лучше бы 3 часть сделали бы
Эти чуваки делали только ремастеры игр от Тейлов. Я надеюсь в будущем увидеть от них также и 2 часть! А 3 жаль, не будет уже никогда....
надеюсь бесплатно то дадут, у кого ориг есть, а то такой ленивый ремастер
У меня до сих пор оригинальный гифт в библиотеке лежит. Пару лет назад за него 10К рублей предлагали, в том числе из-за редких выпадающих вещей. Теперь подешевеет, наверное.
определённо, так что продавай быстрее!