Анонсирован ремастер Poker Night at the Inventory!

15 лет назад вышла Poker Night at the Inventory от Telltale! И сейчас, cтудия Skunkape Games которая ремастировала всю серию Sam & Max, принялась за другую классическую игру от Теллтейл!

Также ранее получаемые предметы для TF2, которые можно было получить в оригинале за ачивки, теперь можно будет вновь получить в ремастере !!!

Выходит игра 5 марта 2026 года!