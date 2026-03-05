Состоялся релиз ремастера Poker Night at the Inventory

Комедийный покерный симулятор Poker Night at the Inventory, впервые вышедший в ноябре 2010 года, получил полноценный ремастер. Оригинальную игру студия Telltale Games создала всего за три месяца как своеобразную дань уважения своему дебютному проекту — Telltale Texas Hold'em.

В мае 2019 года игра исчезла из Steam из-за истечения лицензий, однако почти через семь лет она возвращается. Обновлённую версию разрабатывает команда бывших сотрудников Telltale, ранее работавшая над ремастерами серии Sam & Max.

Обновлённая графика и персонажи

Разработчики полностью переработали визуальную часть. В ремастере появились модели высокого разрешения, улучшенные материалы, более детализированное окружение и новое освещение. Также добавлены дополнительные пасхалки и элементы лора.

Каждый из персонажей получил визуальные изменения:

Max — использует обновлённую высокополигональную модель из ремастеров Sam & Max с мягким контурным освещением.

— использует обновлённую высокополигональную модель из ремастеров Sam & Max с мягким контурным освещением. Strong Bad — разрешение текстур значительно увеличено, чтобы лучше соответствовать его векторному стилю.

— разрешение текстур значительно увеличено, чтобы лучше соответствовать его векторному стилю. Heavy — количество полигонов почти не изменилось, но модель освещения обновлена, чтобы соответствовать его внешнему виду из Team Fortress 2 .

— количество полигонов почти не изменилось, но модель освещения обновлена, чтобы соответствовать его внешнему виду из . Tycho Brahe — получил более чёткие текстуры и обновлённый шейдинг.

Кроме того, разработчики переработали анимации и кат-сцены, устранив визуальные артефакты и повысив плавность работы игры.

Возвращение предметов для Team Fortress 2

В ремастере снова можно будет получить внутриигровые предметы для Team Fortress 2. Они выдаются за победу над соперниками, когда те ставят на кон свои уникальные вещи.

В список входят предметы, связанные с персонажами за столом. Единственное отличие от оригинала — в названии предметов появится пометка Reissued («Переизданные»).

Также игроки, купившие игру в Steam до 19 марта, получат эксклюзивный предмет — «Козырёк дилера» для Team Fortress 2.

Новые функции

В ремастере появилось несколько дополнительных возможностей:

Разблокируемые элементы — новые колоды карт и сукно для столов, которые открываются за победы в турнирах. Некоторые из них скрывают секреты.

— новые колоды карт и сукно для столов, которые открываются за победы в турнирах. Некоторые из них скрывают секреты. Поддержка геймпадов — играть можно будет с контроллером или на портативных устройствах. Игра получила статус Steam Deck Verified .

— играть можно будет с контроллером или на портативных устройствах. Игра получила статус . Расширенные настройки — регулировка бай-ина (от $1000 до $200 000), а также параметры яркости, motion blur и зернистости изображения.

Переработанная покерная логика

Одним из ключевых изменений стала переработка системы игры в покер.

Разработчики переписали код логики с нуля. Теперь ИИ оценивает не отдельные карты, а всю комбинацию целиком. Исправлены ошибки, из-за которых раньше могли учитываться лишние карты при определении победителя. Также правила ставок и ре-рейзов приведены в соответствие с официальными правилами Texas Hold'em.

Небольшая потеря

Единственное изменение, связанное с юридическими ограничениями: из ремастера убрали знаменитый крик Пулемётчика в сцене, где он переворачивает стол.

Обновлённая версия должна сохранить фирменный юмор оригинала, при этом исправив технические и геймплейные проблемы, на которые жаловались игроки.