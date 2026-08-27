Новый Police Simulator перенесёт игроков в американский мегаполис и впервые добавит напарника-собаку

astragon Entertainment и Grip Studios анонсировали новую часть серии Police Simulator. Игра выйдет в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series, а разработчики обещают заметно расширить возможности симулятора работы полиции.

Действие развернётся в вымышленном американском мегаполисе Фармонт-Сити на восточном побережье США. Город будет разделён на три района, включающих до пяти кварталов каждый. Игрокам предстоит патрулировать улицы и выполнять более 50 заданий — от контроля парковки до расследования наркопреступлений и ограблений.

Одним из главных нововведений станет система K-9. Помимо напарника-человека в кооперативе, полицейский сможет взять с собой служебную собаку. Также разработчики добавят реалистичное применение огнестрельного оружия и электрошокеров с соблюдением протокола постепенной эскалации.

Для патрулирования города будут доступны различные полицейские автомобили — от внедорожников до скоростных патрульных машин. Улучшенная физика вождения и динамический искусственный интеллект дорожного движения, включая общественный транспорт, должны сделать поездки более правдоподобными.

По мере карьерного продвижения игроки смогут открывать новые районы, транспорт и инструменты, а также настраивать внешний вид персонажа. Игра создаётся на Unreal Engine 5.

Police Simulator также получит кооператив для двух игроков с поддержкой кроссплатформенной игры. Сочетание большого города, разнообразных вызовов и долгожданного K-9 делает новую часть заметным расширением привычной формулы серии.

Police Simulator выйдет в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series.