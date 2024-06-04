Новое видео Police Simulator: Patrol Officers объясняет захватывающие новые возможности расширения Highway Patrol

Police Simulator: Patrol Officers даёт игрокам возможность примерить на себе роль полицейского и окунуться в будни офицера полиции из вымышленного американского города. Сначала вам предстоит выполнять простые задания вроде выписки штрафов за парковку, а затем вам станут доступные более серьёзные дела.

Познакомьтесь с жителями города, станьте частью городского сообщества и ежедневно следите за порядком на своём участке. Соблюдайте закон и накапливайте опыт, чтобы открывать ещё больше районов, участков и обязанностей.

Игрокам на выбор доступно два режима: симулятор для опытных игроков, ищущих наиболее достоверных ощущений, и казуальный — для тех, кто предпочитает спокойно патрулировать улицы Брайтона.