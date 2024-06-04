Новое видео Police Simulator: Patrol Officers объясняет захватывающие новые возможности расширения Highway Patrol

Скоро у игроков Police Simulator: Patrol Officers от astragon Entertainment и Aesir Interactive появится возможность патрулировать шоссе вокруг Брайтона с предстоящим выпуском расширения Highway Patrol. Это захватывающее расширение, выход которого запланирован менее чем на две недели, 18 июня, принесет множество новых функций, инструментов и транспортных средств. В новом видео продюсер Фабиан и менеджер по социальным сетям и сообществам Влади из astragon Entertainment подробно расскажут о том, чего игрокам стоит ожидать от расширения Highway Patrol.
Дополнение Highway Patrol для Police Simulator: Patrol Officers расширяет игру, добавляя в нее район Брайтон-Хайвей, вводя новые задания, такие как мониторинг на высокой скорости и проверки грузов. Также оно добавляет погони за угнанным автомобилем и инструменты, такие как полосы с шипами. Игроки должны быть готовы тушить пожары на местах аварий и могут использовать два новых транспортных средства: Interstate Police Vehicle в винтажном стиле и Endurance Police Vehicle, транспортное средство, оснащенное сетью-ловушкой, останавливающей автомобили.