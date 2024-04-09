Патрулируем шоссе: трейлер дополнения к Police Simulator: Patrol Officers

Лето 2024 года обещает быть жарким не только из-за климата, но и благодаря новому дополнению Highway Patrol для игры Police Simulator: Patrol Officers. Теперь асфальтовые артерии штата Франклин открыты для патрулирования. Представь себе: ты, твой верный полицейский круизер и безкрайние шоссе, где каждый поворот может скрывать нарушителя. Звучит как начало хорошего боевика, правда?

Разработчики обещают нас снабдить всем необходимым для долгих погонь и эффектных PIT-маневров. А это значит, что теперь не только городские улицы, но и шоссе будут под нашей бдительной охраной. Нарушители, будьте осторожны, полицейский с сиреной уже на пути!

И не только погони ждут нас в расширении. Разнообразие окружающей среды и красоты штата Франклин добавят в игру новые краски. Так что, подготовься не просто к погоням, но и к наслаждению пейзажами. Как в том фильме: “Я еду по шоссе, встречаю рассвет…”.

Дополнение Highway Patrol выходит этим летом на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X и PC. Так что, если ты до сих пор не знал, чем заняться в отпуске, мы тебе подсказали. Вперед, за руль! Пора показать всем, как работает настоящая шоссейная патрульная служба.