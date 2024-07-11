Police Simulator Patrol Officers получит версию для Nintendo Switch в конце октября

Популярная игра-симулятор Police Simulator: Patrol Officers наконец-то выходит на Nintendo Switch: astragon Entertainment и Aesir Interactive анонсировали сегодня Nintendo Switch Edition, которая выйдет 29 октября 2024 г. и уже доступна для предварительного заказа. Поклонники серии и новые игроки смогут патрулировать улицы вымышленного города Брайтон и поддерживать закон и порядок из любой точки мира — в одиночку или с другом.

Перед началом своей первой смены в Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch Edition игроки могут выбрать одного из восьми разных персонажей. В вымышленном американском городе Брайтон их ждут многочисленные сложные задания, сложность и запутанность которых возрастают по мере продвижения по карьерной лестнице: новички начинают с выдачи штрафов за парковку во время пешего патрулирования, но вскоре им выдают первую патрульную машину, чтобы преследовать участников дорожного движения, превышающих скорость, устранять аварии и расследовать подозреваемых. Опытные полицейские в конечном итоге задерживают карманников, разбираются с незаконным оборотом наркотиков и даже расследуют места крупных преступлений.

Новые взаимодействия, транспортные средства и участки постоянно разблокируются на протяжении всей игры, что делает каждую смену уникальной. Специальная игровая механика оценивает поведение игроков и вознаграждает их открытием нового контента, в то время как плохое поведение может быстро привести к увольнению. Помимо игры в одиночку, Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch Edition предлагает возможность отправиться на патрулирование в режиме онлайн-кооператива с двумя игроками.

Police Simulator: Patrol Officers была выпущена для ПК и консолей в ноябре 2022 года после годичного этапа раннего доступа и получила множество запрошенного сообществом контента, обновлений и улучшений до и после выпуска. С Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch Edition игра была оптимизирована для портативной консоли и включает все обновления, доступные для ПК и консольной версии основной игры.