Police Simulator: Patrol Officers появится на Nintendo Switch 2 в начале июня

Компания astragon Entertainment объявила о выходе популярного симулятора Police Simulator: Patrol Officers от Aesir Interactive 4 июня 2026 года для Nintendo Switch 2.

Версия Police Simulator: Patrol Officers для Nintendo Switch 2 специально оптимизирована для новой консоли и уже включает в себя полный игровой процесс базовой версии, а также многочисленные обновления из версий для ПК и консолей.

Действие игры разворачивается в вымышленном американском городе Брайтон. Игроки берут на себя роль полицейских и начинают свою карьеру с патрулирования. Начиная с таких задач, как выписывание штрафов за парковку, игроки постепенно будут открывать для себя новые обязанности по мере накопления опыта: от патрулирования на полицейских машинах и преследования нарушителей правил дорожного движения до урегулирования аварий и поиска подозреваемых. По мере развития их карьеры их ждут всё более сложные дела, включая пресечение наркоторговли и расследование тяжких преступлений.