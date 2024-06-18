Симулятор полицейского Police Simulator Patrol Officers получил дополнение Highway Patrol Expansion и золотое издание

Сегодня издатель astragon Entertainment и разработчик Aesir Interactive выпустили расширение Highway Patrol для Police Simulator Patrol Officers на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. Это новое расширение для популярной игры-симулятора представляет автомагистрали, предлагая множество новых задач и испытаний для виртуальных полицейских.

Кроме того, Gold Edition теперь доступно на всех платформах. Оно включает в себя базовую игру, Highway Patrol Expansion и Garage Bundle по специальной цене.

В дополнении Highway Patrol виртуальных полицейских ждет множество новых сфер ответственности, поскольку открытие автомагистралей приводит к появлению множества новых правонарушений в вымышленном штате Франклин, таких как кражи автомобилей, которые теперь являются ежедневной проблемой, требующей решения. В стремительных погонях с захватывающими маневрами PIT игроки не дают преступникам скрыться с краденым. Новое оборудование, такое как гвоздевые ленты и дорожные заграждения, помогает в этих преследованиях и оказывается особенно полезным в многопользовательском режиме. Кроме того, игроки должны регулярно проводить осмотр грузов, помогать с поломками автомобилей и выполнять проверки на высокой скорости.

Более высокие скорости на автомагистралях также увеличивают риск серьезных аварий. Крупные столкновения могут привести к пожарам, с которыми игрокам придется бороться с помощью огнетушителей. Еще одной важной задачей является расчистка дороги от мусора для обеспечения безопасного движения.

Помимо новых задач и оборудования, игроки получат доступ к двум новым транспортным средствам: Interstate Police Vehicle, который добавляет нотку винтажности каждой смене, и Endurance Police Vehicle, оснащенный прочной сеткой для остановки движущихся транспортных средств.

Вместе с выпуском нового расширения сегодня выходит бесплатное обновление, которое приносит некоторые захватывающие функции расширения Highway Patrol всем владельцам основной игры. Помимо улучшений в системе дорожного движения и физике транспортных средств, все игроки теперь могут испытать острые ощущения от угона автомобилей и захватывающих погонь, происходящих по всему городу. Более того, сбор мусора после крупных аварий и оказание помощи на дороге сломанным гражданским транспортным средствам теперь являются ежедневными задачами для всех игроков.