Полицейская тактика возвращается: трейлер Police Stories 2 раскрывает первые детали

Разработчики из Mighty Morgan представили трейлер Police Stories 2 — продолжения тактической игры, в которой игрокам вновь предстоит взять на себя тяжёлую ношу блюстителя закона. Видеоролик даёт первое представление о мрачной атмосфере и жёстких реалиях новой истории.

На этот раз действие развернётся в захудалом участке, расположенном в самом опасном районе города. С минимумом ресурсов и максимумом угроз игрокам придётся принимать трудные решения, которые не всегда укладываются в рамки закона. Где проходит грань между правосудием и выживанием — именно на этом моральном распутье и строится концепция сиквела.

Дата выхода Police Stories 2 пока не объявлена, но возвращение культового проекта обещает быть напряжённым, мрачным и безжалостным — ровно таким, каким и должен быть настоящий тактический боевик.