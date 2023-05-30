Инженерная головоломка Poly Bridge 3 вышла на ПК, Mac и Linux ©

Компания Dry Cactus объявила, что Poly Bridge 3, новейшее дополнение к их серии Poly Bridge, вышла сегодня для Windows, Mac и Linux в Steam.

Poly Bridge 3 — это третья часть франшизы симуляторов, которая захватила миллионы игроков по всему миру и будет развивать успех своих предшественников. Новая версия будет более захватывающей, сложной и отточенной, чем когда-либо прежде, и в то же время предложит игрокам возможность проектировать и строить всевозможные мосты. Начните с простых деревянных пешеходных мостов, прежде чем переходить к сложным висячим мостам, охватывающим огромные расстояния.

Вместе с Poly Bridge 3 запускается инновационное расширение Twitch, которое обеспечивает невиданный ранее уровень интерактивности между зрителем и стримером.

Расширение позволит зрителям взаимодействовать с игрой новыми и захватывающими способами, такими как предложение и изменение конструкции моста, что позволит зрителям увидеть, выдержит ли их мост или эффектно выйдет из строя.

Poly Bridge 3 — последняя игра в знаменитой серии головоломок о строительстве мостов, основанных на физике. Игроки могут построить любой мост, который они могут себе представить, чтобы пересечь все более опасную местность, используя интуитивно понятные инструменты. Пройдите кампанию из более чем 100 уровней, создавайте собственные сложные конструкции в песочнице, создавайте уровни и делитесь ими для соревновательной игры или стройте вместе со своим сообществом Twitch.