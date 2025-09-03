Ветераны игровой индустрии, работавшие над Hogwarts Legacy и Gotham Knights, основали HeartLoop Games

В Канаде открылась новая игровая студия HeartLoop Games, основанная четырьмя ветеранами индустрии. В состав команды входят разработчики, ранее трудившиеся над такими проектами, как Hogwarts Legacy, Gotham Knights и Anamorphine.

Среди учредителей студии — Усама Дориас, бывший ведущий гейм-дизайнер WB Games Montreal и экс-директор по дизайну Brass Lion Entertainment. Также в число основателей вошла Элейн Гуселл, ранее занимавшая должность директора по играм и маркетингу в Artifact 5.

HeartLoop Games уже ведет работу над своим дебютным проектом. Им станет однопользовательский файтинг с элементами рогалика под названием Poly Fighter. Игра планируется к выходу на ПК, однако точная дата релиза пока не сообщается.