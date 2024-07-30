Анонсирована игра на выживание Polyaris, в которой можно будет покататься на лыжах

Polyaris — это однопользовательская игра от первого лица на выживание на лыжах, действие которой происходит в постъядерном, процедурно сгенерированном арктическом мире.
POLYARIS будет игрой на выживание, в которой вам придется выдерживать суровые условия Полярного круга и стараться оставаться в тепле, чтобы выжить. Погода будет динамичной, с полным циклом день-ночь, но также будут случайные изменения погоды, варьирующиеся от спокойного и ясного дня до суровой и беспощадной снежной метели, что также повлияет на температуру. Вы можете согреться разными способами, такими как костер, теплая одежда или просто нахождение внутри защищенного убежища.
Вы играете за ученого-инженера, которого отправили на морскую площадку в Арктике для проведения некоторых исследований. У вас дома есть семья, по которой вы скучаете, но оплата хорошая, поэтому вы решили попробовать, так как это всего на несколько месяцев. Пока все не пойдет наперекосяк, и вы не останетесь одни в бесконечной арктической пустыне.
Предпосылка истории такова: как только вы приступаете к выполнению своего контракта и прибываете на свою офшорную площадку, начинается Третья мировая война, и вы теряете связь с внешним миром. Ваша база не отвечает, у вас нет ни вертолета, ни самолета, ни даже лодки, чтобы вернуться домой, поэтому вы чувствуете себя безнадежно и потерянно, не понимая, что на самом деле стало причиной войны.
Действие игры происходит в бесконечном, процедурно сгенерированном арктическом мире, где-то на северной границе между Россией и Норвегией. Помимо айсбергов, скалистых островов и заснеженных лесов, вы столкнетесь с остатками заброшенных советских зданий, бункеров, техники и многого другого.
Планируемый релиз на ПК — первый квартал 2025 года.
эти выживачей уже легион, а все клепают. но все они одинаковые между собой. в одном лыжи в другом самокаты, роли не играет никакой это
Когда нет идей, тогда ты делаешь очередную выживалку. Не можешь рассказать интересную историю? Делаешь выживалку. Не можешь в интересный уникальный игровой процесс? Делаешь выживалку. Нет денег на толковый проект? Делаешь выживалку. С фантазией беда? Делаешь выживалку. Тут думать и фантазировать не нужно.
Скажем так. Почитать новости об очередной выживалке интересно, но охоты поиграть нет. Потому что все современные выживалки на одно лицо. Ну хоть бы одна выживалка хотя бы раз могла бы предложить интересный сюжет? Интересных персонажей? Интересные срежиссированные ситуации? Почему инди разработчики всегда считают, что выживалка это строго гринд ресурсов и симулятор ходьбы, а всё остальное делать необязательно?