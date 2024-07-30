Анонсирована игра на выживание Polyaris, в которой можно будет покататься на лыжах

Polyaris — это однопользовательская игра от первого лица на выживание на лыжах, действие которой происходит в постъядерном, процедурно сгенерированном арктическом мире.

POLYARIS будет игрой на выживание, в которой вам придется выдерживать суровые условия Полярного круга и стараться оставаться в тепле, чтобы выжить. Погода будет динамичной, с полным циклом день-ночь, но также будут случайные изменения погоды, варьирующиеся от спокойного и ясного дня до суровой и беспощадной снежной метели, что также повлияет на температуру. Вы можете согреться разными способами, такими как костер, теплая одежда или просто нахождение внутри защищенного убежища.

Вы играете за ученого-инженера, которого отправили на морскую площадку в Арктике для проведения некоторых исследований. У вас дома есть семья, по которой вы скучаете, но оплата хорошая, поэтому вы решили попробовать, так как это всего на несколько месяцев. Пока все не пойдет наперекосяк, и вы не останетесь одни в бесконечной арктической пустыне.

Предпосылка истории такова: как только вы приступаете к выполнению своего контракта и прибываете на свою офшорную площадку, начинается Третья мировая война, и вы теряете связь с внешним миром. Ваша база не отвечает, у вас нет ни вертолета, ни самолета, ни даже лодки, чтобы вернуться домой, поэтому вы чувствуете себя безнадежно и потерянно, не понимая, что на самом деле стало причиной войны.

Действие игры происходит в бесконечном, процедурно сгенерированном арктическом мире, где-то на северной границе между Россией и Норвегией. Помимо айсбергов, скалистых островов и заснеженных лесов, вы столкнетесь с остатками заброшенных советских зданий, бункеров, техники и многого другого.

Планируемый релиз на ПК — первый квартал 2025 года.