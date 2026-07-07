Симулятор выживания в Арктике Polyaris набрал 100 000 добавлений в список желаемого в Steam

Разработчики из студии Magic Pie объявили, что их будущий симулятор выживания от первого лица Polyaris преодолел отметку в 100 000 добавлений в список желаемого в цифровом магазине Steam. Этот рубеж был достигнут на фоне активного тестирования демонстрационной версии проекта.

В Polyaris игрокам предстоит взять на себя роль полярного исследователя-инженера, который оказывается на отдаленном северном острове на границе между Норвегией и Россией. По сюжету игры, в мире происходит ядерный взрыв, из-за чего герой теряет связь с цивилизацией, а все жители окрестных поселений исчезают. Основной целью персонажа становится выживание в суровых климатических условиях и поиск способа выбраться из заснеженного региона.

Игровой процесс сочетает в себе элементы симулятора выживания и крафтинга в открытом мире. Перемещаться по заснеженным просторам можно на лыжах или на лодке, которая также служит мобильной базой. Разработчики делают упор на реалистичные механики, такие как влияние влажности на теплоизоляцию одежды, замерзание найденных продуктов питания, необходимость сна для восстановления здоровья и инвентарь в стиле игры Tetris, где предметы занимают определенные ячейки на сетке. Противостоять придется не только холоду, но и диким животным, включая волков и белых медведей, а также враждебно настроенным мародерам.

Разработкой проекта занимается небольшая команда из 3 человек. Ранее создатели проводили закрытые тестирования, а в июне 2026 года представили публичную демонстрационную версию в рамках фестиваля "Играм быть" в Steam. С тех пор авторы выпустили 15 обновлений для демоверсии, направленных на оптимизацию производительности, улучшение визуальной составляющей воды и балансировку параметров выживания, включая скорость замерзания еды и показатели голода и жажды.

Релиз полной версии Polyaris запланирован на 2026 год. Проект создается для персональных компьютеров и будет доступен на операционной системе Windows. Разработчики также подтвердили полную поддержку контроллеров, включая DualSense и DualShock, и оптимизацию игры для портативной консоли Steam Deck.