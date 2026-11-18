Студия Magic Pie представила новый трейлер POLYARIS — симулятора выживания от первого лица с открытым миром, в котором игрокам предстоит бороться за жизнь в суровых условиях Арктики. Релиз состоится 29 января 2027 года.

События POLYARIS разворачиваются среди бескрайних заснеженных просторов, где главной угрозой становится сама природа. Чтобы выжить, игрокам придётся искать припасы, добывать необходимые ресурсы и заботиться о тепле, без которого путешествие по ледяной пустыне может быстро закончиться.

Помимо привычных для жанра механик выживания, разработчики обещают систему создания предметов и исследование открытого мира. Постепенно игрокам предстоит раскрывать тайны, скрытые под толщей арктического льда, и искать способ вернуться домой.

Новый трейлер демонстрирует заснеженные пейзажи, атмосферу одиночества и основные элементы игрового процесса. Особое внимание авторы уделяют противостоянию экстремальным погодным условиям, превращающим каждую вылазку за припасами в опасное испытание.