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Полигон Реальности 24.10.2024
Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
7 4 оценки

Хоррор "Полигон реальности" от российского разработчика выйдет на консолях

Simple Jack
Новости

Российская независимая студия Dark Games DGG выпустит хоррор «Полигон реальности» (Polygon of Reality) на PlayStation 4 и PlayStation 5. Релиз на консолях намечен на 20 февраля 2025 года. Ранее, осенью 2024-го, игра уже вышла в Steam. Там ее можно купить за 385 рублей.

В хорроре «Полигон Реальности» игрокам предстоит раскрыть тайны иных измерений и мрачного исследовательского комплекса, спрятанного глубоко под землей. Герою встретится с давно забытыми страхами и ранее неизвестными существами.

Студия Dark Games DGG также известна игрой схожего жанра — вышедшей осенью 2024 года Scotophobia.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Александр Мотошвили

наши в этом году прям активизировались!
но в такие игры играть это обосратушки для меня

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