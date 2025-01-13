Хоррор "Полигон реальности" от российского разработчика выйдет на консолях

Российская независимая студия Dark Games DGG выпустит хоррор «Полигон реальности» (Polygon of Reality) на PlayStation 4 и PlayStation 5. Релиз на консолях намечен на 20 февраля 2025 года. Ранее, осенью 2024-го, игра уже вышла в Steam. Там ее можно купить за 385 рублей.

В хорроре «Полигон Реальности» игрокам предстоит раскрыть тайны иных измерений и мрачного исследовательского комплекса, спрятанного глубоко под землей. Герою встретится с давно забытыми страхами и ранее неизвестными существами.

Студия Dark Games DGG также известна игрой схожего жанра — вышедшей осенью 2024 года Scotophobia.