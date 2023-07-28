Выживание в каменном веке в анонсирующем трейлере Polylithic ©

Компания-разработчик Polyperfect анонсировала Polylithic - новую игру от третьего лица на выживание и ремесло "с примесью научно-фантастического сюжета", действие которой происходит в эпоху палеолита, т.е. раннего человека. Она должна выйти в раннем доступе Steam в третьем квартале этого года. Посмотрите анонсирующий трейлер выше и первые скриншоты в галерее ниже.

Сюжет игры выглядит следующим образом: "Небольшое племя ведет трудную, но счастливую жизнь, наполненную ежедневными проблемами и угрозами. Пока не вспыхивает эпидемия, и загадочная болезнь не уничтожает их народ. Может быть, ее принесли новые люди, упавшие с неба? Или это наказание, посланное разгневанными богами? Вождь племени слишком стар, слаб и устал, чтобы даже пытаться найти ответы на эти вопросы. Поэтому он поручает эту, казалось бы, невыполнимую задачу вам. Молодому преемнику, которому суждено привести племя к светлому будущему".

Polyperfect рассчитывает, что и геймплей будет отличаться: студия обещает собирательство, ремесло и охоту, управление племенем, исследования и скрытые секреты. Если вы будете хорошо руководить своим племенем, то со временем все вы превратитесь в фермеров (через разблокировку дерева технологий).