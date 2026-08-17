В Steam состоялся анонс тактического соревновательного шутера с видом сверху POLYSTRIKE

Студия Robin Entertainment представила свой новый проект под названием POLYSTRIKE, страница которого уже появилась в цифровом сервисе Steam. Разработчики позиционируют новинку как соревновательный тактический шутер с видом сверху, ориентированный на командные противостояния в формате 5 на 5. В отличие от классических аркадных боевиков, ключевую роль в игровом процессе здесь играют позиционирование, сбор информации и слаженная командная работа, а не только индивидуальная скорость реакции.

В основу матчей заложено противостояние 2 фракций под названиями Iron Will и Vanguard. Каждая сторона конфликта обладает собственной философией, уникальной визуальной стилистикой, набором вооружения, моделями бойцов, звуковым оформлением и элементами интерфейса. Развертывание сил на локациях оформлено в виде отдельных военных операций, где условия высадки зависят от карты. Штурмовые группы доставляются в зону боевых действий на вертолетах, бронетехнике или десантных катерах.

Ключевой особенностью матчей выступает нестандартная механика выполнения боевой задачи. Вместо классического обезвреживания статичной взрывчатки игрокам необходимо взаимодействовать с биомеханическим объектом Iron Fish. Атакующая команда направляет специального дрона Spider Drone, который взламывает системы кибернетической рыбы и инициирует протокол ее самоуничтожения. При этом сама цель не остается неподвижной: она реагирует на перестрелки вокруг, перемещается по карте и напрямую влияет на ход боя.

Авторы полностью отказались от концепции предустановленных героев с уникальными способностями. Специализация бойца определяется исключительно выбором брони, шлема, огнестрельного оружия и вспомогательных средств, среди которых представлены баллистические щиты, огнеметы и гранатометы. Все экипированные предметы и гранаты физически отображаются на модели персонажа, что позволяет визуально определять оснащение противника. В интерфейсе также реализовано анимированное трехмерное отображение оружия крупным планом, синхронно повторяющее все действия оперативника в реальном времени.

Боевая система завязана на динамическом тумане войны, угол обзора которого напрямую зависит от направления прицеливания. Игрокам требуется методично проверять углы и контролировать сектора, используя ограничения видимости оппонентов. Важнейшим элементом тактики выступает звук: шаги по разным типам поверхностей, использование снаряжения и звуки окружения позволяют вычислять точное местоположение врагов за пределами прямой видимости.

Несмотря на изометрическую перспективу и стилизованную графику, игра предъявляет заметные требования к компьютерному железу. В минимальной конфигурации указаны процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ или AMD Radeon RX 580 на 8 ГБ. Для комфортной игры авторы рекомендуют процессор уровня Intel Core i5-12600K либо AMD Ryzen 7 5800X, 16 ГБ ОЗУ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6700 XT, а также обязательную установку на твердотельный накопитель SSD.

Точная дата выхода POLYSTRIKE на данный момент не сообщается. При этом среди 9 заявленных языков локализации на странице проекта в Steam полностью отсутствует поддержка русского языка.