Древнеримский градостроительный симулятор Pompeii: The Legacy появится в Steam с переводом на русский язык

Инди-студия Siscia Games, состоящая всего из одного разработчика, готовит к релизу в раннем доступе Steam свой амбициозный градостроительный симулятор Pompeii: The Legacy. Особая гордость создателя — поддержка сразу 12 языков, включая русский.

По словам автора, локализация стала приоритетом с первых дней разработки: сюжетная кампания играет ключевую роль, а значит, полноценное погружение невозможно без перевода. «Я хотел, чтобы игра была доступна как можно большему числу игроков с самого начала», — отметил разработчик.

Игрокам предстоит отправиться в Римскую империю и восстановить легендарные Помпеи спустя двадцать лет после катастрофического извержения Везувия. Симулятор сочетает элементы градостроительства и исторической реконструкции, позволяя шаг за шагом возрождать город из пепла и возвращать его величие.

Выход Pompeii: The Legacy в раннем доступе Steam состоится уже 23 сентября.