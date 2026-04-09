Один разработчик - целый город: Pompeii: The Legacy вышла из раннего доступа с полной сюжетной кампанией

Симулятор градостроения Pompeii: The Legacy завершил этап раннего доступа и получил полноценный релиз. Игра уже доступна в GOG, а версия для Steam и других платформ появится в ближайшие часы.

Проект стал дебютом сольного разработчика Косa под брендом Siscia Games. За шесть месяцев игра значительно выросла: главным нововведением стала полноценная сюжетная кампания на более чем 20 часов, в которой игроки восстанавливают Помпеи, управляя экономикой, политикой и жизнью города.

За время раннего доступа были добавлены динамические события и катастрофы, включая извержения и штормы, переработаны системы торговли и акведуков, расширен список зданий и улучшен интерфейс. Также появились городские фестивали, военные элементы и более глубокие механики управления рабочими.

Особенность проекта — его полная разработка одним человеком, включая собственный движок. Несмотря на релиз, автор планирует активно поддерживать игру, добавляя боевую систему, моды и оптимизацию.

Pompeii: The Legacy уже называют редким примером масштабного инди-проекта, выросшего в полноценную стратегию с сюжетом.