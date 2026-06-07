P.O.N. преодолела отметку в 800 тысяч вишлистов в Steam и получила новый трейлер

Независимый издатель Spaghetti Cat и студия Team VAC сообщили о важном достижении для своего будущего проекта P.O.N. Игра была добавлена в списки желаемого Steam более 800 тысяч раз, став одной из самых ожидаемых новинок среди поклонников кооперативных хорроров и экшенов.

Высокий интерес аудитории позволил разработчикам принять участие в рамках PCGS Showcase, где был представлен новый эксклюзивный трейлер проекта. В ролике авторы вновь показали мрачную атмосферу игры, кооперативный геймплей и опасности, подстерегающие игроков буквально за каждым углом.

P.O.N. представляет собой кооперативный стелс-экшен с элементами хоррора от первого лица, действие которого разворачивается в необычном мире супергероев. Однако вместо привычной истории о спасении человечества игрокам предстоит взглянуть на ситуацию с другой стороны. Главными героями становятся участники преступного синдиката, вынужденные выживать в мире, где супергерои превратились в жестоких и беспощадных охотников.

Во время прохождения игрокам предстоит проникать на опасные территории, выполнять задания криминальной организации и действовать максимально осторожно. Каждая вылазка требует командной работы и постоянной бдительности, ведь враг может появиться в любой момент. Разработчики подчёркивают, что оставлять товарищей без поддержки будет крайне рискованно — смертельно опасные «герои» способны внезапно атаковать из любой тени.

Благодаря необычному сеттингу, кооперативному игровому процессу и напряжённой атмосфере P.O.N. уже успела привлечь внимание сотен тысяч игроков по всему миру и продолжает укреплять свои позиции среди самых ожидаемых проектов в Steam.