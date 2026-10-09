В Steam раздают Pony Island - хоррор-головоломку от автора Inscryption

До 12 октября в Steam можно бесплатно забрать Pony Island — дебютную игру Дэниела Маллинса, который позже прославился хитом Inscryption. Обычная цена проекта — 200 рублей, но если добавить его в библиотеку до окончания акции, он останется на аккаунте навсегда.

Pony Island вышла 4 января 2016 года на Windows, macOS и Linux. На первый взгляд это безобидная аркада про пони, но на деле — психологическая головоломка с постоянным сломом четвёртой стены. По сюжету игрок оказывается в чистилище, запертым внутри зловещего и неисправного игрового автомата, который «разработал сам дьявол». Чтобы выбраться, придётся решать головоломки и «чинить» заведомо сломанный код, а сам Дьявол будет всячески этому мешать и оскорблять игрока.

У игры крайне высокие оценки: 94% из более чем 18 тысяч отзывов в Steam положительные, а на Metacritic — 86 баллов из 100. Раздача приурочена к скорому выходу сиквела Pony Island 2: Panda Circus, релиз которого запланирован на 27 апреля 2027 года.