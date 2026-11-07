Классическая ролевая игра Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor впервые вышла в Steam и получила смешанные отзывы

В цифровом сервисе Steam состоялся релиз обновленной версии ролевой игры Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor от студии Stormfront Studios. Выпуском проекта занимается издательство SNEG, специализирующееся на возвращении классических тайтлов. Партийное приключение 2001 года во вселенной Забытых Королевств впервые появилось в цифровом формате.

Это возвращение классической ролевой игры. В своей основе проект остается игрой 2001 года, но теперь предлагает полный набор улучшений и исправлений для современных систем. - Команда издательства SNEG

Разработчики адаптировали проект для запуска на операционных системах Windows 10 и Windows 11, внедрили поддержку экранов высокого разрешения вплоть до 4K и реализовали управление с помощью контроллеров. В переиздание также вошли обновленная камера, панель быстрого доступа для умений, всплывающие подсказки и функция ускорения анимаций в битвах. Для любителей аутентичного опыта авторы предусмотрели классический режим с оригинальным визуальным рядом.

Выпуск переиздания напомнил сообществу о скандальной репутации оригинального релиза. Дисковая версия 2001 года запомнилась опасным багом деинсталлятора, который при удалении игры стирал системные файлы с жесткого диска. Пользователи в Steam встретили новинку шутками о том, что по крайней мере, эта версия не уничтожает накопитель, однако оценки игры быстро опустились до смешанных. Рейтинг одобрения на старте зафиксировался на отметке около 62 процентов.

Главными поводами для недовольства стали завышенная цена и минимальный объем графических улучшений. Игроки посчитали ценник в 799 рублей (719.10 рублей со стартовой скидкой в 10 процентов) слишком высоким за проект без глубокой переработки ассетов. Покупатели отметили, что растянутая под современные мониторы картинка выглядит грубо, изометрическую камеру по-прежнему нельзя вращать, а управление остается неотзывчивым. Критике также подверглась реализация механик редакции 3.0 системы Dungeons & Dragons с урезанными возможностями создания персонажей.

В то же время часть игроков встретила релиз положительно, похвалив возможность комфортно запускать старую партийную тактику на современном железе и портативных консолях вроде ROG Ally. Поклонники выделили исправление старых графических сбоев с прозрачностью объектов на современных видеокартах, поддержку облачных сохранений Steam Cloud и наличие достижений.

Спустя сутки после релиза авторы выпустили патч под номером 1. Обновление устранило вылеты звукового движка при переключении гарнитур, исправило критические зависания при загрузке сохранений рядом с секретными дверями и починило скрипты сюжетных персонажей. Кроме того, разработчики наладили перенос прогресса из демоверсии и исправили ошибку, из-за которой название русского языка в настройках отображалось знаками вопроса.