Stormfront Studios возвращает забытые хиты: в Steam выйдет Pool of Radiance и ещё пять классических игр

tormfront Studios объявила о возвращении сразу нескольких своих классических проектов на современные платформы. Главной новинкой станет переиздание культовой CRPG Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor, которое выйдет в Steam и GOG в конце 2026 года.

Оригинальная Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor вышла в 2001 году и стала последней частью знаменитой серии, основанной на вселенной Dungeon & Dragons. Игра использовала правила третьей редакции настольной системы и предлагала масштабное партийное приключение, став одним из заметных представителей классических RPG начала 2000-х.

Разработчики сообщили, что сейчас занимаются адаптацией проекта для современных операционных систем. Полный список технических улучшений обещают раскрыть ближе к релизу.

На этом планы студии не заканчиваются. Одновременно с Ruins of Myth Drannor в цифровые магазины вернутся ещё пять игр: приключенческая Dark Earth, пошаговая стратегия Warlords IV: Heroes of Etheria, тактическая Soldiers at War и обе части необычной серии Ecstatica.

Издателем переизданий выступит компания Sneg, которая ранее уже занималась возвращением классических игр на современные платформы. В частности, в её каталоге насчитывается более двух десятков проектов по вселенной Warhammer.

Для поклонников старых RPG и стратегий это ещё один признак того, что интерес к сохранению игровой классики продолжает расти. Если разработчики действительно не ограничатся простой совместимостью с новыми ОС и предложат дополнительные улучшения, переиздания могут стать хорошей возможностью познакомить новую аудиторию с играми, которые давно исчезли с цифровых витрин.