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об игре
Pools 26.04.2024
Ужасы, Инди, От первого лица
6 1 оценка

Бродилка POOLS погружает игроков в уникальный опыт, без пользовательского интерфейса, диалогов и саундтрека

KoRnEr
Новости

Tensori выпустила демо-версию новой игры POOLS, которая бросает вызов игрокам не тем, что ставит монстров на их пути, а страхом заблудиться, темноты и ограниченного пространства. Описанный разработчиком как расслабляющий, жуткий, гипнотический и захватывающий, POOLS лишен пользовательского интерфейса и диалогов, а также нет саундтрека, а атмосферу создают только звуки и эхо.

Вдохновением для этой игры явились интернет-феномены: пограничное пространство, найдены кадры, заброшенные бассейны, бильярдные, Matt Studios (видео о бильярдных залах, 2022 год), Mortain Colors, Kane Pixels: The Backrooms, Anemoiapolis: Chapter 1 by Andrew Quist.

Можно сказать, что игра похожа на художественную галерею, где вы смотрите вокруг и слушаете звуки. Есть очень мало загадок, которые нужно решить, практически несколько лабиринтов. Иногда игра может бросить вызов вашим навыкам навигации. Но в основном ты просто находишься здесь, и нет типичной истории, нет персонажей, с которыми можно встретиться, и вы не найдете никаких заметок в игре. Но по мере того, как вы исследуете и продвигаетесь дальше, вы начинаете замечать, что мир игры меняется вокруг вас. Комнаты выглядят и ощущаются по-другому. В каждой главе есть что-то уникальное. Постоянно вы исследуете новые места, каждое из которых имеет свою загадку.
2
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Floww

расслабляющий и жуткий? Ага, это же обычная практика - релаксировать когда тебе страшно до усрачки))

3
hamsta

Лиминальные пространства?

2
PolGhost
Бродилка POOLS погружает игроков в уникальный опыт, без пользовательского интерфейса, диалогов и саундтрека

Практически любой хоррор в Лиминальных Пространствах. Сейчас на UE их пачками клепают, т.к. особо стараться не нужно, визуал легко реализовать. Ничего уникального в них ныне нет

1
Homo ludens

Надо попробовать демку, ролик понравился. Звуки как asmr почти, проверим атмосферу.

0
Rаyden

Главная фишка игры - озвучка на 103 языках! А вам слабо?

0
CAT987g

Симулятор бассейна?

0
ManchesteRR

если здесь не будет кооператива то я не буду играть

0
Gridon

Игры без сюжета, геймплея и смысла - вот что сейчас модно, да? Бродить по пустым коридорам и пялиться на текстурки - верх интерактивного искусства, не иначе. Разрабы даже саундтрек зажали, наверное, на сэмплы денег не хватило. Лучше бы нормальную игру сделали, а не эту "релаксирующую" пустышку.

0
FROSTgm007

За эти деньги можно Закулисье взять, даже дешевле будет. Будет тот же бассейн, плюс ещё пачка интересных мирков ))

0
Pycckuu_XAKEP

что там делать нужно будет, какова будет цель игрока?

-1