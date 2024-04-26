Бродилка POOLS погружает игроков в уникальный опыт, без пользовательского интерфейса, диалогов и саундтрека

Tensori выпустила демо-версию новой игры POOLS, которая бросает вызов игрокам не тем, что ставит монстров на их пути, а страхом заблудиться, темноты и ограниченного пространства. Описанный разработчиком как расслабляющий, жуткий, гипнотический и захватывающий, POOLS лишен пользовательского интерфейса и диалогов, а также нет саундтрека, а атмосферу создают только звуки и эхо.

Вдохновением для этой игры явились интернет-феномены: пограничное пространство, найдены кадры, заброшенные бассейны, бильярдные, Matt Studios (видео о бильярдных залах, 2022 год), Mortain Colors, Kane Pixels: The Backrooms, Anemoiapolis: Chapter 1 by Andrew Quist.

Можно сказать, что игра похожа на художественную галерею, где вы смотрите вокруг и слушаете звуки. Есть очень мало загадок, которые нужно решить, практически несколько лабиринтов. Иногда игра может бросить вызов вашим навыкам навигации. Но в основном ты просто находишься здесь, и нет типичной истории, нет персонажей, с которыми можно встретиться, и вы не найдете никаких заметок в игре. Но по мере того, как вы исследуете и продвигаетесь дальше, вы начинаете замечать, что мир игры меняется вокруг вас. Комнаты выглядят и ощущаются по-другому. В каждой главе есть что-то уникальное. Постоянно вы исследуете новые места, каждое из которых имеет свою загадку.