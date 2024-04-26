Бродилка POOLS погружает игроков в уникальный опыт, без пользовательского интерфейса, диалогов и саундтрека

Tensori выпустила демо-версию новой игры POOLS, которая бросает вызов игрокам не тем, что ставит монстров на их пути, а страхом заблудиться, темноты и ограниченного пространства. Описанный разработчиком как расслабляющий, жуткий, гипнотический и захватывающий, POOLS лишен пользовательского интерфейса и диалогов, а также нет саундтрека, а атмосферу создают только звуки и эхо.
Вдохновением для этой игры явились интернет-феномены: пограничное пространство, найдены кадры, заброшенные бассейны, бильярдные, Matt Studios (видео о бильярдных залах, 2022 год), Mortain Colors, Kane Pixels: The Backrooms, Anemoiapolis: Chapter 1 by Andrew Quist.
Можно сказать, что игра похожа на художественную галерею, где вы смотрите вокруг и слушаете звуки. Есть очень мало загадок, которые нужно решить, практически несколько лабиринтов. Иногда игра может бросить вызов вашим навыкам навигации. Но в основном ты просто находишься здесь, и нет типичной истории, нет персонажей, с которыми можно встретиться, и вы не найдете никаких заметок в игре. Но по мере того, как вы исследуете и продвигаетесь дальше, вы начинаете замечать, что мир игры меняется вокруг вас. Комнаты выглядят и ощущаются по-другому. В каждой главе есть что-то уникальное. Постоянно вы исследуете новые места, каждое из которых имеет свою загадку.
расслабляющий и жуткий? Ага, это же обычная практика - релаксировать когда тебе страшно до усрачки))
Лиминальные пространства?
Практически любой хоррор в Лиминальных Пространствах. Сейчас на UE их пачками клепают, т.к. особо стараться не нужно, визуал легко реализовать. Ничего уникального в них ныне нет
Надо попробовать демку, ролик понравился. Звуки как asmr почти, проверим атмосферу.
Главная фишка игры - озвучка на 103 языках! А вам слабо?
Симулятор бассейна?
если здесь не будет кооператива то я не буду играть
Игры без сюжета, геймплея и смысла - вот что сейчас модно, да? Бродить по пустым коридорам и пялиться на текстурки - верх интерактивного искусства, не иначе. Разрабы даже саундтрек зажали, наверное, на сэмплы денег не хватило. Лучше бы нормальную игру сделали, а не эту "релаксирующую" пустышку.
За эти деньги можно Закулисье взять, даже дешевле будет. Будет тот же бассейн, плюс ещё пачка интересных мирков ))
что там делать нужно будет, какова будет цель игрока?