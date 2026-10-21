ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Poppy Playtime 12.10.2021
Экшен, Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
7.5 427 оценок

"Лучшее место" ждёт: в сеть утёк тизер шестой главы Poppy Playtime - релиз в 2027 году

RedDay13 RedDay13

Студия Mob Entertainment выпустила первый официальный тизер-трейлер шестой главы Poppy Playtime. Отмечается, что сам ролик на данный момент ещё не стал доступен для публичного просмотра, хотя анонс уже появился в сети.

Шестая глава Poppy Playtime продолжит историю после событий Главы 5. Согласно официальному тизеру и теориям фанатов, игроку вместе с Гиблетом и, возможно, Доктором Харли Сойером предстоит отправиться в подземный город — то самое «Лучшее место», где могут находиться сироты.

Точная дата выхода пока не называется: известно лишь, что игра выйдет в 2027 году.

Трейлеры 7
3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Кловн Дима

Было сильным разочарованием, когда оказалось, что глава 5 - не финал. Интересно, сколько ещё будут доить франшизу