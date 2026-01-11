Mob Entertainment показали мрачный трейлер Poppy Playtime: Chapter 5 и обьявили дату выхода

Mob Entertainment представили кинематографичный трейлер Poppy Playtime: Chapter 5, полностью посвящённый Прототипу - одной из самых жутких и загадочных фигур всей серии.
Пятая глава, которая станет заключительной, обещает быть самой тёмной и насыщенной с точки зрения сюжета за весь Poppy Playtime, подводя итоги экспериментов, тайн и трагедий, накапливавшихся на протяжении всей серии.
Poppy Playtime: Chapter 5 уже доступна для добавления в список желаемого в Steam и Epic Games Store, а сама глава выходит 18 февраля 2026 года.
Честно,выглядит как очередной дешёвенький фанатский трейлер.Вообще классная серия игр,которая начиналась как забавный инди-хоррор на разочек с популярным на тот момент Хагги-Вагги,а вылилась в какую-то мега закрученную историю.Жаль только,что из части в часть техническое состояние игр становилось всё хуже и хуже.Хотя многие и на сюжет жалуются.Поэтому ожидаем в 5 кучу багов и последующих патчей.P.S.к чему так нагнетать,как же выглядит Прототип,если уже есть кучи фан.работ,где он уже выглядит весьма достойно?).Забавно будет,если фан.работы в итоге окажутся лучше).