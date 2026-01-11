Mob Entertainment показали мрачный трейлер Poppy Playtime: Chapter 5 и обьявили дату выхода

Mob Entertainment представили кинематографичный трейлер Poppy Playtime: Chapter 5, полностью посвящённый Прототипу - одной из самых жутких и загадочных фигур всей серии.

Пятая глава, которая станет заключительной, обещает быть самой тёмной и насыщенной с точки зрения сюжета за весь Poppy Playtime, подводя итоги экспериментов, тайн и трагедий, накапливавшихся на протяжении всей серии.

Poppy Playtime: Chapter 5 уже доступна для добавления в список желаемого в Steam и Epic Games Store, а сама глава выходит 18 февраля 2026 года.